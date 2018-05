Daimler: Die Uhr tickt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler unter Druck: Nachdem der Stuttgarter Autobauer zuletzt wegen umstrittenen Abschalteinrichtungen beim Kleintransporter Vito in die Schlagzeilen geraten war, kündigten das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun eine Galgenfrist für den Dax-Konzern an. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Was war passiert? Die Behörde hatte bei Nachprüfungen des Vito (1,6 Liter-Dieselaggregat) unzulässige Abschaltvorrichtungen identifiziert. Diese sollen laut KBA dafür ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Marco Schnepf.