Daimler- Trump macht Ärger!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser

die Daimler-Aktie hat in den vergangenen Monaten mit dem Gesamtmarkt eine Erholung hinter sich gebracht. Knapp 40 % stehen seit August letzten Jahres zu Buche. Vor allem in den letzten Wochen wurde es jedoch aus der markttechnischen Perspektive interessant, denn der Kurs erreichte die mittelfristige Abwärtstrendlinie, die den seit 2015 bestehenden Korrekturtrend markiert. Sie verläuft in einem Bereich bei 70,50 Euro je Aktie. Gleichzeitig verläuft der 100-Wochendurchschnitt einige Euro höher. Der Preisbereich zwischen 70,50-72,00 Euro je Aktie stellt sich daher als sehr markant dar. Dennoch, in den vergangenen Wochen, konnte die Aktie einen Ausbruch verzeichnen und auch über dem genannten Preisbereich schließen.

Trump macht deutschen Autobauern zu schaffen

Und obwohl das ein sehr gutes markttechnisches Zeichen war, bekommen wir nun einen Vorgeschmack darauf, welchen Einfluß der designierte US-Präsident Trump auf den Kurs deutscher Aktien haben kann. Gemäß einigen Berichten, will Trump auch deutsche Export-Unternehmen höher besteuern sofern sie ihre Produktion nicht in die USA verlegen. Aus diesem Grund eröffnete der Kurs der Daimler-Aktie, sowie einiger anderer deutscher Automobilunternehmen heute mit einem Down-Gap. Ob es sich jedoch um einen Fehlausbruch handelt, muss sich noch zeigen. Der Kurs sollte dafür auf Wochenbasis wieder innerhalb des Korrekturtrends schließen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse