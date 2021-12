Daimler Trucks-Aktie: Besser hätte es nicht laufen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Unter einem brachialen Medieninteresse startete die Daimler Trucks-Aktie am gestrigen Freitag an der Börse durch. Für diesen einen Tag schaffte das Papier es sogar in den Dax und füllte die Schlagzeilen so ziemlich aller größeren Tageszeitungen.

Der Einstand entwickelte sich zu einem vollen Erfolg. Vom Ausgabepreis bei 28 Euro ging es bis Handelsschluss auf 30,54 Euro in die Höhe, was einem Zugewinn



