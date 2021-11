Daimler Truck informiert Anleger über Strategie

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will am Donnerstag (14.00 Uhr) Investoren bei einer Online-Konferenz über seine Strategie informieren.



Die große Sparte mit über 100 000 Mitarbeitern wird aus dem Daimler-Konzern herausgelöst und noch vor Weihnachten an die Börse gebracht. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Daimler Truck ist nach eigener Einschätzung Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge. Die Daimler-Aktionäre hatten zu Beginn des vergangenen Monats bei einer Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Weg für eine Aufspaltung des Konzerns in zwei unabhängige Unternehmen für Autos (Mercedes-Benz) und Nutzfahrzeuge (Daimler Truck) freigemacht. Daimler erhofft sich mit dem Schritt unter anderem eine Wertsteigerung für die beiden Sparten./DP/zb