Daimler Truck: Lassen die Aktionäre sich damit wieder besänftigen?

Nachdem Russland sich vor einer Woche zu einem gewaltsamen Eindringen in die Ukraine entschieden hat, bewerten immer mehr Unternehmen ihre Geschäfte in dem Land des Aggressors neu. Daimler Truck ließ unlängst verlauten, sich aus Russland zu verabschieden, was bei den Anlegern wenig gut ankam.

Zwar betonte das Unternehmen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen überschaubar seien. Dennoch ging es mit der Daimler Truck-Aktie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



