Daimler Truck-Aktie: Das ist die Chance für die Bullen!

Die Aktie der von Daimler abgespaltenen Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck hat am Dienstag wieder deutlich zulegen können. An der Frankfurter Börse stiegen die Notierungen um 1,9 Prozent auf 32,575 Euro. Die Aktie hatte sich in den letzten Tagen wieder in die Ende Dezember begonnene Seitwärtsphase eingeordnet, die im Januar zwischenzeitlich nach oben durchbrochen wurde.

Daimler Truck-Aktie beweist relative Stärke

Hierbei bewies das Papier allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung