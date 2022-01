Daimler Truck-Aktie: Die Zukunft kann kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die kürzlich aus dem Daimler-Konzern ausgegliederte Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck AG blickt in eine vielversprechende Zukunft. Nach einem erfolgreichen Start an der Börse und einer kurzen Korrekturphase hat der Wert im neuen Jahr weiter zulegen können. Seit Jahresbeginn hat die Daimler-Truck-Aktie um fast 12 Prozent zugelegt. Das Unternehmen plant, so bald wie möglich in den DAX aufzusteigen. Dieser Plan wird aller Voraussicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung