Daimler Truck-Aktie: Unsicherheiten belasten weiterhin den Kurs!

Die Titel des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck sind seit Anfang Februar in einem starken Abwärtstrend, der erst in der vergangenen Woche gestoppt werden konnte. Das Aufwärtsmomentum versiegte in dieser Woche bereits im Angesicht des bevorstehenden FED-Meetings.

Trotz des Aufstiegs der Daimler Truck-Aktie in den DAX in der nächsten Woche ist die Euphorie unter den Anlegern komplett ausgeblieben.



