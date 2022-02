Daimler Truck-Aktie: Rien ne va plus!

Nicht nur die Politik reagiert entschieden auf die Entscheidung Russlands, in das Nachbarland Ukraine einzumarschieren. Auch immer mehr westliche Unternehmen zeigen klare Kante und verabschieden sich zunehmen von Geschäftstätigkeiten in Russland. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt etwa die Entscheidung der Halbleiter-Giganten AMD und Intel, vorerst keine Chips mehr in die russische Föderation zu senden.

