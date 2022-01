Daimler Truck-Aktie: Noch viel Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler Truck hat ein vielversprechendes Börsendebüt hingelegt. Die von Daimler abgespaltene Lkw-Sparte wurde am 10. Dezember an die Börse gebracht und erstmals für 28 Euro gehandelt. Zum Ende des Tages stieg das Papier bereits auf knapp 30 Euro und beendete den Handel damit mit fast 7 Prozent im Plus. Zwei Tage später erreichte die Aktie bereits Kurse von 35,105 Euro.

Finanztrends Video zu Daimler



