Daimler Truck-Aktie: Kommt jetzt die Trendwende?

Der Start in 2022 war bisher eher holprig für die Daimler Truck-Aktie: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 12,68 Prozent hinabgepurzelt. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens weiter abwärts: Der Titel verlor in den vergangenen fünf Tagen erneut 9,85 Prozent. Zum Wochenschluss konnte das Papier jedoch nochmal ein leichtes Plus von 0,18 Prozent verbuchen



