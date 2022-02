Daimler Truck-Aktie: Jetzt ist die Katze aus dem Sack!

Die Aktie der von Daimler abgespaltenen Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck hat sich in den vergangenen Tagen wieder in die Seitwärtsbewegung eingeordnet, die der Kurs Ende Dezember eingeschlagen hatte. Mitte des Monats kam es zu einem vorübergehenden Ausbruch auf der Oberseite. Dabei stiegen die Notierungen im Hoch bis auf 37,755 Euro, doch die Gesamtmarktschwäche ließ die Aktie in der Folge wieder zurückkommen.

Wall Street-Erholung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!