Daimler Truck-Aktie: Hier geht etwas

Mit einem Start am vergangenen Freitag bei 28 Euro zeichnet sich ein Börsen-Erfolg für die neue Daimler-Truck-Aktie ab. Denn das bisherige Tief bei 27,79 Euro am Freitag war nur von sehr kurzer Dauer. Der Wert konnte anschließend nach oben durchstarten und erreichte am Dienstag, dem 14. Dezember ein Hoch bei 35,105 Euro. Der aktuelle Kurs notiert bei 32,33 Euro.

