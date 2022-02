Daimler Truck-Aktie: Charttechnisch angeschlagen, trotzdem ein heißer Kaufkandidat!

Die Daimler Truck-Aktie, die gute Chancen hat, nach ihrem Börsengang Anfang Dezember bereits im März in den 40 Werte umfassenden Leitindex DAX aufzusteigen, leidet momentan an der allgemein schwachen Marktverfassung. Zu Wochenbeginn rauschten die Kurse in einem von Kriegsängsten geprägten Marktumfeld um mehr als 5 Prozent ab und durchbrachen dabei den Support von 31 Euro.

Ukraine-Konflikt sorgt für große Verunsicherung

