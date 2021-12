Daimler Truck-Aktie: Blick auf den kurzfristigen Chart!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der längerfristige Chart gibt keine echten Erkenntnisse, hierfür ist die Historie an der Börse schlichtweg zu kurz. Deshalb gehen wir in die kurzfristige Betrachtung und genauer gesagt in die 1-Stundenansicht. Hier sind schon Höhen und Tiefen im Chart gut erkennbar. Nach einem guten Start ging es recht schnell kurz vor Weihnachten nach unten. Der Kurs pendelte sich aber über der 30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung