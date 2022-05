Daimler Truck-Aktie: Ausbruch geschafft – wie geht es nun weiter?

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie (EMA50) hat die Daimler Truck-Aktie in dieser Woche einen absoluten Meilenstein erreicht. Nachdem das Papier den Handel sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch oberhalb des gleitenden Durchschnitts beendete, kam es am Donnerstag trotz anfänglicher Gewinne zu einem kräftigen Rücksetzer, der den Kurs wieder unter den EMA50 zurückkommen ließ. Wall Street setzt Achterbahnfahrt fort… Hier weiterlesen