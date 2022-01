Daimler Truck-Aktie: Aufstieg in den DAX!?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit Jahresbeginn ist die Daimler Truck-Aktie um knapp zehn Prozent angestiegen. Damit konnte das Wertpapier des Nutzfahrzeug-Herstellers den Aufwärtstrend fortsetzen.

Aufstieg von Daimler Truck in den DAX

Die Chancen, dass Daimler Truck im März in den DAX aufsteigt, haben sich erhöht. Durch die Outperfomance seit dem Spin-Off festigt die Aktie ihre Stellung als so genannter Fast-Entry-Kandidat. (Fast-Entry: Ein Unternehmen wird neu in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



