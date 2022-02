Daimler Truck-Aktie: Alles futsch!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Mit vielen Vorschusslorbeeren startete die Daimler Truck-Aktie im vergangenen Jahr an der Börse durch und die Analysten überboten sich regelmäßig gegenseitig mit ihren Kurszielen. Die größten Optimisten stellten schon 50 Euro in Aussicht und es schien so, als wäre der Titel eine sichere Bank.

Die große Euphorie blieb zunächst aber aus und nun fährt die russische Offensive in der Ukraine dem Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



