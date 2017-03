Daimler: Steht ein Richtungskampf bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat zuletzt bekanntgegeben, dass das Unternehmen Investitionen in die Bussparte nicht ausdehnen werde. Dies ist aus Sicht fundamental orientierter Analysten zwar keine kursentscheidende Nachricht, könnte jedoch die Kurse kurzfristig beeinflussen. Hier fallen allerdings die positiven technischen und charttechnischen Aussichten auf, die einen Kursrutsch verhindern sollten.

Daimler im Aufwärtstrend

Zunächst stellen technische Analysten fest, dass sich die Aktie von Daimler unverändert im technischen Aufwärtstrend befindet. Der Abstand zum GD200, dem gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage, ist mit annähernd 10 % deutlich, wenngleich nicht so ausgeprägt wie bei anderen großen Werten derzeit.

Die kürzerfristigen Aufwärtstrends sind aus dieser Sicht stärker in Gefahr. Der Abstand zu den trendentscheidenden Kursen und Linien ist mit etwas über 0 % und knapp 3 % vergleichsweise gering. Die technische Analyse geht demnach davon aus, dass ein Richtungskampf bevorstehen könnte.

Die Kurse sind aus charttechnischer Sicht dennoch kurzfristig im Aufwärtstrend. Denn Daimler konnte seit Anfang Februar eine kurzfristige Aufwärtstrendgerade etablieren, die sich derzeit als stabil erweist. Aus dieser Sicht besteht insbesondere wegen eines massiveren Bodens bei 66 Euro keine besondere Kursgefahr.

Die Aktie von Daimler ist derzeit noch recht deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.