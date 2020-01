Daimler: Der Star der Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Im Pkw-Segment setzt Daimler konsequent auf Elektrisierung. Das „Concept EQ“ soll dabei der Vorbote einer neuen Generation batterieelektrischer Fahrzeuge bei Mercedes sein, wie es heißt. Als größter Nutzfahrzeughersteller der Welt setzt Daimler nach eigenen Angaben jedoch auch bei Lkw, Bussen und Vans auf neue und nachhaltige Antriebsformen. Demnach strebt der Konzern bis zum Jahr 2039 in diesem Segment an, in Europa, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung