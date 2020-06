Daimler: Sprengen die Bullen jetzt ihre Fesseln?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie konnte in den vergangenen Tagen starke Kursgewinne verzeichnen. Allein am Freitag wurde ein Plus von 7,64 Prozent realisiert und der Kurs konnte in der Spitze bis auf 39,89 Euro vordringen. Der Wochenschlusskurs wurde mit 39,82 Euro nur unwesentlich tiefer ausgebildet.

Trotzdem: Noch sind die Bullen nicht über den Berg, denn vor ihnen liegt bei 40,69 Euro die 50-Wochenlinie.



