Daimler: So stellt man sich die Zukunft vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler stellt auf der „South by Southwest“ in Austin, Texas, seine Visionen für die Zukunft vor. Der Konzern ist erstmals mit den Marken Car2go, Moovel und Smart auf der größten Digitalkonferenz der Welt, die vom 10. bis zum 19. März 2017 stattfindet, vertreten.

Der umfassende Markenauftritt des Konzerns zeige „die vielfältige Innovationskraft und gibt kreative Impulse rund um die Gestaltung der Mobilität von morgen“, schreibt Daimler in einer Unternehmensmitteilung. „Die South by Southwest bietet eine starke Plattform für offene Gespräche mit kreativen und sehr unterschiedlichen Menschen. Im Zentrum steht die Frage, wie wir als Gesellschaft in Zukunft zusammenleben, arbeiten und mobil unterwegs sein wollen. Wir freuen uns, als Unternehmen auch in diesem Umfeld einen Beitrag leisten zu können“, erklärt Dieter Zetsche. Der Daimler-Chef hielt am 11. März einen Vortrag über die Bedeutung hochpräziser Digitalkarten für die künftige Entwicklung im Bereich autonomes Fahren.

Urbane Mobilität radikal vereinfachen!

Die Konzern-Tochter Moovel will urbane Mobilität „radikal vereinfachen“ und arbeitet an einem entsprechenden „Betriebssystem“, welches den Zugang zu vielfältigen Mobilitätsanwendungen anbieten soll. „Der Wandel hin zu On‑demand Mobilität und multimodalen Mobilitätsplattformen steht demnach im Zentrum der Aktivitäten, mit denen Moovel erstmals im Rahmen der Technologiekonferenz in Austin vertreten ist“, erläutert das Unternehmen in der Mitteilung.

Car2go ist indes wieder mit seinem Carsharing-Angebot auf der Konferenz vertreten. Pünktlich zu der Veranstaltung hat das Unternehmen in seinem Fuhrpark in Austin zusätzlich zu den Smart-Modellen auch Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz in sein Angebot aufgenommen. In einigen anderen Standorten in Nordamerika bietet Car2go seit kurzem ebenfalls Mercedes-Benz-Modelle an, weitere Städte sollen folgen. Der Fokus auf verschiedene Geschäftsbereiche und deren Verzahnung zeugt von einer umfassenden Strategie des Konzerns, wie ich finde.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.