Daimler: Sind die Tage der Bussparte als Sorgenkind gezählt?

nach einem schwachen Start eroberte die Daimler-Aktie am Montag im späteren Handel die 70-Euro-Marke zurück. Ein Grund für die Kaufbereitschaft der Anleger dürften die vom schwäbischen Fahrzeughersteller getätigten Aussagen zu seiner Bussparte gewesen sein.

Nur noch 600 Mio. Euro für das Bussegment

Im laufenden und im kommenden Jahr will der Konzern nur noch 600 Mio. Euro und damit halb so viel wie 2015 und 2016 in das Segment investieren. Dennoch soll der erste Elektrobus bereits 2018 in Serie gehen, da die Entwicklung weiter fortgeschritten ist als von Pessimisten befürchtet. Teilweise wird das Geld aber auch in die digitale Vernetzung sowie in Pilotprojekte mit teilautomatisierten Bussen fließen.

Talsohle in Brasilien durchschritten

Auf diese Weise hofft der Konzern, die Gewinnmarge, die 2016 mit rund 6% zwar die Erwartungen erfüllte, aber klar unter der im Premium-PKW-Bereich lag, zu erhöhen. Überdies soll der Absatz insbesondere in Brasilien, der 2016 zurückging, wieder anziehen, nachdem die wirtschaftliche Talsohle in dem südamerikanischen Land durchschritten zu sein scheint. Auch wenn die Dynamik im weltweiten Fernbusmarkt zuletzt abgeflacht ist, will man den operativen Gewinn der Sparte in diesem Jahr nochmals leicht steigern. Und auch die ersten Elektrobusse dürften gut angekommen, so dass man sich um die nähere Zukunft des Unternehmenskeine Sorgen zu machen braucht. Solange die alles in allem bullische Stimmung an den Aktienmärkten anhält, dürfte die Daimler-Aktie sich tendenziell verteuern.

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.