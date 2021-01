Daimler: Schlicht sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Anleger sind wieder zuversichtlich! Die Daimler-Aktie im Aufwärtstrend. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung lässt zwar in den vergangenen Wochen etwas nach. Doch die Grundtendenz ist bullish. So steigt auch der langfristige gleitende Durchschnitt wieder an. Die 200-Tage-Linie notiert bei 44 Euro mit steigender Tendenz.

Die Gesamtlage ist also bullish. Vor allem auch die überwiegend positive Entwicklung des chinesischen Automarktes stützt den Ausblick für



