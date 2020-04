Daimler: Schafft die Aktie die 30-Euro-Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In den letzten Handelstagen zeigte sich die Daimler Aktie wieder stabiler, nachdem der Kurs nach der ersten Gegenbewegung wieder abgerutscht war. Der Kurs arbeitet sich aktuell wieder an die runde Marke von 30 Euro heran. Sollte der Kurs die Marke von 32 Euro überschreiten, dann hätte man den Höhepunkt der ersten Gegenbewegung überschritten. An den heute geöffneten US-Börsen notiert der Autobauer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



