Daimler: Sattes Minus schon wieder verdaut!

Glück gehabt, meinen Aktionäre und Analysten bezogen auf die Entwicklung der Daimler-Aktie. Die Hauptversammlung hatte dem Wert zunächst nicht gutgetan, da Daimler damit rechnen musste, in den Sog der Diesel-Affäre zu geraten. Gleich annähernd 4 % Minus drückten den Kurs auf weniger als 70 Euro. Zunächst schien fraglich, ob die Aktie eine Abwärtsfahrt antritt. Die technischen Unterstützungen hielten jedoch und versprechen einiges.

Daimler auf dem Weg nach oben

Die Lage ist weiterhin positiv. Nach dem Ende des Handelstages zur Hauptversammlung verharrte Daimler auf einem Vorsprung von immerhin 7 % zum GD200, dem Hauptsignal für die Trendanalyse. Daimler ist also unverändert im Aufwärtstrend. Auch wenn der Anteil der Bankanalysten mit einer Kaufempfehlung nur bei 40 % liegt, ist die Stimmung rund um die Aktie noch recht gut.

Dies zeigt sich auch am charttechnischen Bild, bei dem lediglich die Hürde von 70 Euro im Handel überwunden werden sollte. Analysten sehen dann die Chance auf einen Anstieg bis zum 12-Monats-Hoch 72,67 Euro vom 11. Januar. Das nächste Kursziel läge dann bereits bei 90,99 Euro, dem 3-Jahres-Hoch vom 30. März 2015. Bis dahin hat die Aktie noch ein Potenzial von 24 %. Deshalb ist Daimler zum Ende der Woche nach dem Stop der kleinen Abwärtsfahrt ein klarer Aufwärtskandidat.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.