Daimler: Rundum prima!

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Daimler die Gemüter der Anleger. Denn bei Daimler geht es rund und die Aktionäre haben allen Grund zum feiern. Doch warum?

Überzeugende Absatzzahlen! Der Absatz im Februar 2017 dürfte wohl alle Daimler-Anleger freuen, denn das Unternehmen konnte den Absatz seiner Wagen um 15% steigern. So verkaufte Daimler in diesem Monat rund 154.000 Kraftfahrzeuge, ohne den Smart.

Erfolgversprechender Wachstumsmarkt! Asien ist für Daimler der Wachstumsmarkt schlechthin, vor allem für die Luxusmodelle wie die E-Klasse. Konnte doch im Raum Asien-Pazifik der Absatz um 30% gesteigert werden und in China wurden sogar 42% erzielt.

Werte werden hochgehalten! Im Werk in Untertürkheim soll auch in Zukunft für die Elektromobilität produziert werden, was gute Nachrichten sowohl für die Belegschaft als auch für die Region bedeutet. Schließlich ist Daimler ist im Raum Stuttgart einer der wichtigsten Arbeitgeber.

Freude bei den Aktionären! Schließlich konnte Daimler seine monatlichen Absatzzahlen zum 48. Mal in Folge steigern. Das Kursziel sehen Analysten bei etwa 85,00 Euro, die Dividendenrendite liegt bei aktuell fast 5 Prozent.

Daimler Aktionäre können sich also entspannt zurücklehnen. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.