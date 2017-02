Daimler: Personalwechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

bis zur Hauptversammlung bei Daimler ist es zwar noch etwas hin (diese ist auf den 29. März 2017 terminiert) – der Aufsichtsrat des Unternehmens hat am 10. Februar aber einen Vorschlag zur Abstimmung gemacht. Und zwar wird der „Management Director der Kuwait Investment Authority“ – ein Herr Bader Mohammad Al Saad – als Vertreter der Anteilseigner nominiert. Laut Daimler ist die „Kuwait Investment Authority“ der Staatsfonds von, genau, Kuwait. Dieser Aktionär hält aktuell rund 6,8% der Daimler-Aktien. Und wer so viele Aktien hat, der möchte auch was zu sagen haben – insofern ist dieser Vorschlag zur Wahl von Bader Mohammad Al Saad nur konsequent. Entscheiden müssen das natürlich die Besitzer = Aktionäre des Unternehmens. Nun, die Stimmen des kuwaitischen Staatsfonds dürften schon mal sicher sein!

Daimler erreichte 2016 neue Rekordwerte

Dann teilte Daimler mit, dass ein Vorstandsmitglied seinen laufenden Vertrag nicht verlängern möchte und damit zum Februar 2018 aus dem Amt ausscheidet. Es geht dabei um Herrn Dr. Wolfgang Bernhard, derzeit Leiter von „Daimler Trucks & Buses“. Dies geschehe auf eigenen Wunsch von Herrn Dr. Bernhard und aus persönlichen Gründen. Das kann natürlich alles und nichts bedeuten. Für die Hauptversammlung dürften andere Punkte wichtiger sein. Die Rahmendaten sind nicht schlecht, überhaupt nicht – sondern gut: Daimler hat vorläufigen Zahlen zufolge im Jahr 2016 neue Rekordwerte sowohl bei Absatz, Umsatz als auch beim Ergebnis erreicht.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse