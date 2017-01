Daimler: Optimistisch ins Jahr 2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

letzte Woche bewegte Daimler die Gemüter der Anleger. Denn nach einem Wahnsinnsjahr stellt sich nun die Frage, ob Daimler den Erfolg so aufrecht erhalten und auch in Zukunft mit überzeugender Technologie punkten kann, in die nun auch Quereinsteiger wie bekannte Technologieunternehmen einsteigen. Geht das Kalkül auf?

Erfolg! Eines steht fest, 2016 war ein Rekordjahr. Doch ob es im neuen Jahr ähnlich erfolgreich weitergehen wird, das werden wir erst noch sehen müssen. Es wird in jedem Fall kräftig weitergetüftelt und entwickelt, denn der Konkurrenzdruck ist groß und die Herausforderungen der neuen Zukunftstechnologien eine Größe, der man sich aktiv wird stellen müssen.

Analystenmeinungen: Was das kommende Jahr angeht sind die Analysten geteilter Meinung, denn die von Daimler angekündigte Modelloffensive sei mit Risiken behaftet und Berenberg-Analyst Alexander Haissl sieht zudem künftig Einbußen im Leasinggeschäft.

Google und Apple im Automarkt? Die Automobilbranche wandelt sich derart rasant, dass auch die großen Technologiekonzerne wie Apple und Google mittlerweile auf dem Markt mitmischen wollen, gerade wenn es um selbstfahrende Autos geht. Damit könnten sie renommierten Automobilproduzenten irgendwann sogar den Rang ablaufen, denn sie verfügen über das sogenannte „Big Data“, kennen die Vorlieben und haben dadurch Macht über die Kunden und deren Daten. Das könnte beim selbstfahrenden Auto ein großer Vorteil sein.

Wird sich Daimler in 2017 weiter vorausschauend für die Zukunft positionieren und Gewinne einfahren können? Wir halten Sie auf dem laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

