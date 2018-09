Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Hannover (ots) -Am Vortag der IAA Nutzfahrzeuge zeigen Daimler und Mercedes-Benzalle IAA-Neuheiten bei einer spektakulären Show auf dem Flughafen inHannoverMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Morgen (Mittwoch 19.9.) startet in Hannover die 67. IAANutzfahrzeuge. Aber bereits am Dienstagmittag hatte Daimler diePresse zur großen Product Experience geladen. Rund 500 Journalistenaus 45 Ländern waren in den Hangar 1 des Flughafen Hannoversgekommen, um die Neuheiten des Stuttgarter Konzerns zu begutachtenund einen Teil der über 40 Trucks, Busse und Vans auch zu fahren.Deren Weltpremieren und Technik-Highlights wurden auf einemabgesperrten Teil des Flughafens demonstriert und per Videostream indie Halle übertragen. Und dann der Höhepunkt: Angeführt vom neuenActros-Lkw, begleitet vom Kamerahubschrauber und Drohnen, fuhren 11neue Fahrzeuge in den Hangar 1 ein. Unter Blitzlichtgewitter undlautstarkem Beifall. Martin Daum, Vorstand Trucks and Buses derDaimler AG, war sichtlich zufrieden mit dem spektakulären Konzept.O-Ton Martin DaumIch finde es einfach faszinierend, Lkw zu erfahren und zu sehen,mit welcher Leichtigkeit man selbst als unerfahrener Mensch - und ichzähle mich genauso wie vielleicht die Mehrheit unserer Journalistendazu - ein solches Riesengefährt bewegen kann. Und zu sehen, wieElektronik mir tagtäglich in eigentlich allen Bereichen hilft. Es istwas ganz anderes, wenn man es selber erfährt, im wahrsten Sinne desWortes, als wenn man es nur über Präsentationen erzählt bekommt.(0'30)Bei der Präsentation im Hangar 1 wurde deutlich, die IAA-Neuheitenvon Daimler und Mercedes-Benz stehen unter dem Motto Güterverkehr derZukunft. Das Highlight ist natürlich der nagelneue Actros. Dererfolgreiche Lkw glänzt mit mehr als 60 Maßnahmen und wird mit vierWeltpremieren zum modernsten und sichersten Schwerlaster der Welt:Einem digitalen Cockpit, das die Fahrer ebenso entlastet wie dieMöglichkeit teilautomatisiert zu fahren, der Active Brake Assist 5,der Fußgänger erkennt und der MIRROR Cam, einer Kamera, die denAußenspiegel ersetzt. Stefan Buchner, Bereichsvorstand Trucks fürMercedes-Benz:O-Ton Stefan BuchnerEs steckt eine sehr umfassende Philosophie dahinter. Zum einenspielt das Thema Effizienz eine große Rolle, im Sinne vonKraftstoffverbrauch, zum anderen das Thema Sicherheit. Da wollen wirsehr viel machen für unsere Verkehrsteilnehmer, insbesondere dieschwächsten Verkehrsteilnehmer, Fußgänger. Dann das Thema Connected.Ich glaube, da liegt die Zukunft auch in unserer Industrie, das heißtmit unseren Kunden zusammen Softwarelösungen, Transportlösungen fürunsere Spediteure in das Fahrzeug integriert werden können. Ganz zumSchluss, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich: Und zwar Komfort. DerFahrerarbeitsplatz für unsere Fahrer. Wir wollen unseren Fahrerneinen sehr modernen Arbeitsplatz bieten um den Beruf auch weiterhinsehr attraktiv zu machen und zu unterstützen und ich glaube, da istuns ein großer Schritt gelungen. (0:41)Highlight der Daimler Bus-Sparte ist der vollelektrische Stadtbus"eCitaro". Er kombiniert die tausendfach bewährte Plattform desmeistverkauften Mercedes-Benz Stadtbusses aller Zeiten mitElektroantrieb. Bis Ende des Jahres wird die Serienfertigung beginnenund dann die ersten Busse ausgeliefert. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbHwird der erste Kunde sein und die Fahrzeuge im Alltagsbetrieberproben. Auch Hamburg und Berlin haben schon Busse bestellt. TillOberwörder, Leiter Daimler Buses:O-Ton Till OberwörderDer eCitaro ist für uns enorm wichtig, weil es genau dieseTransformation aus der konventionellen in die elektrische Mobilitätin den Städten zeigt. Das ist wiederum wichtig, weil wir natürlichsehen, wie die Städte immer mehr Zuwachs bekommen, die Menschen indie Städte ziehen, und in der Konsequenz emissionsfreies, lärmlosesFahren wichtig wird, um die Lebensbedingungen in den Städten soaufrecht zu erhalten, wie man sich das wünscht. (0'25)Abmoderation:Der spektakulären Präsentation im Hangar 1 in Hannover werdenmorgen um 8 Uhr 30 und 12 Uhr 30 zwei IAA-Pressekonferenz vonMercedes-Benz Vans und Daimler Trucks and Buses folgen. AlleBereiche, Lkw, Busse, Vans, werden dort ihre Neuheiten vorstellen.Die IAA-Besucher können alle Fahrzeuge bis zum 27. September in denMessehallen 14 und 15 begutachten.Pressekontakt:Daimler AG, Florian Martens, 0711 17 41525all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Daimler AG, übermittelt durch news aktuell