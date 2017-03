Daimler in Not: Aufwärtstrend abgebrochen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Rückrufaktionen kosten die Automobilindustrie ungewöhnlich viel Zeit und Geld. Jetzt hat es Daimler erwischt, nachdem das Unternehmen zuletzt den Aufwärtstrend angetreten hatte. Fundamental orientierte Analysten zeigten sich von dieser Meldung noch nicht sonderlich beeindruckt, dennoch ist die Skepsis nun gewachsen. Allein in den USA trifft diese Aktion ungefähr 300.000 Fahrzeuge, in Deutschland auch noch 150.000 Kfz.

Technik gut

Immerhin kann die Aktie auf eine stabile Ausgangssituation verweisen. Die Aufwärtstrends sind in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen unverändert intakt. Der Titel befindet sich in den kürzerfristigen Trendanalysen jedoch in Gefahr. So könnte bereits am Montag der kurzfristige Aufwärtstrend beendet sein, nachdem die Aktie bis auf wenige Punkte am GD50 kratzt. Die beiden Kurse sind nahezu deckungsgleich.

Chartanalysten haben allerdings leichte Entwarnung gegeben. Die Aktie hat sich in den vergangenen vier Wochen eine kleine Aufwärtstrendlinie erarbeitet. Nun tauchen bei 70 Euro Widerstände auf, die es zu überwinden gilt. Bis zum 12-Monats-Hoch vom 11. Januar fehlt nur noch ein Wimpernschlag. 3,6 % Gewinn, dann hätte die Aktie nach oben hinreichend Luft. Mehr als 20 % Potenzial trauen Analysten dem Wert zu.

Daimler bleibt trotz der Rückrufaktion im grünen Bereich.

