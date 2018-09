Daimler: Neuheiten beim Pariser Automobilsalon geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Für den kommenden Monat (4. Bis 14. Oktober) anstehenden Pariser Automobilsalon 2018 kündigte Daimler „drei Weltpremieren von Mercedes-Benz" an. So soll ein – Zitat: „komplett neues Einstiegsmodell in die Welt der Driving Performance" (was immer das bedeuten mag) vorgestellt werden. Konkret soll es da um den Mercedes-AMG A 35 4MATIC gehen. Für das Fahrzeug wird ein kombinierter Kraftstoffverbrauch von 7,4-7,3 Liter

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.