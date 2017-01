Daimler: Neuer KÖNIG der Luxusklasse in den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Tochter Mercedes-Benz ist schon seit Monaten auf einem beispiellosen Erfolgskurs. Rekordverkäufe rund um den Globus sprechen eine deutliche Sprache, so manchen Mitbewerber konnte dabei ausgestochen werden. Auch in den USA scheinen die Geschäfte blendend zu laufen. In der Luxusklasse erobert Daimler im Jahr 2016 den ersten Platz mit über 340.000 verkauften Fahrzeugen. 2015 noch war BMW in diesem Bereich Marktführer, mit 313.000 verkauften Autos reicht es jetzt nur noch für den dritten Platz. Lexus ist Mercedes aber dicht auf den Fersen mit rund 331.000 verkauften Fahrzeugen.

Daimler ruht sich auf seinen Lorbeeren nicht aus, sondern gibt auf der CES schon mal einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen bei den eigenen Fahrzeugen. Einen großen Stellenwert genießt das Thema autonomes Fahren, welches langfristig einen Fahrer überflüssig machen soll. Darüber hinaus gibt es auch einige Health-Funktionen zu bewundern sowie eine intelligente Parkplatzsuche. Nicht alle Technologien haben es schon zur Marktreife geschafft, doch das eine oder andere Feature werden wir wohl schon in diesem Jahr in neuen Fahrzeugen bewundern können. Für die Anleger ist zu wünschen, dass Daimler damit nahtlos an die letzten Erfolge anknüpfen kann.

