Daimler: Neue Woche neue Tiefs?

Bei der Daimler-Aktie ist es den Bullen in der vergangenen Woche nicht gelungen, die an sich positive Ausgangssituation für sich zu nutzen. Der zum Ende der ersten Maiwoche vollzogene Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt blieb deshalb ungenutzt. Der Kurs fiel gleich am Montag wieder unter den gleitenden Durchschnitt zurück und setzte sich im Wochenverlauf immer weiter von ihm ab.

