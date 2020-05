Daimler: Neue Einsichten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler schoss am gestrigen Handelstag quasi den Vogel ab. Denn die Aktie legte um mehr als 8 % zu und durchbrach damit anstandslos die Widerstandszone bei rund 33,30 Euro. Was natürlich die Frage aufwirft, was denn plötzlich dazu geführt hat, dass der Wert an der Börse neu entdeckt wurde. Die Antwort ist wohl sowohl simpel als auch in der Perspektive äußerst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung