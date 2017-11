Daimler: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler kämpft wider Erwarten erneut mit dem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie verlor nach einer zwischenzeitlichen Rückeroberung der runden Marke von 70 Euro wieder entscheidend und unterkreuzte diese Schwelle. Damit hat sich das charttechnische Bild zumindest in Teilen deutlich eingetrübt, so die Meinung diverser Chartanalysten. Die Aktie hat in den zurückliegenden Tagen nicht mehr von wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten profitieren können. Dennoch war der Wert immerhin noch von 45 % aller Bankanalysten als „Kauf“ eingestuft worden. Nun sind auch noch 50 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Halte“-Wert. Nur 5 % plädieren für „Verkaufen“.

Dennoch ist die Enttäuschung über den Rutsch unter 70 Euro kaum zu übersehen. Die Aktie notiert nun gut 5 % unter dem derzeitigen 1-Jahres-Hoch bei 73,14 Euro, das am 3. November 2017 markiert worden war. Die Werte sind damit zwar noch deutlich vom 1-Jahres-Tief 59,40 Euro vom 31. Juli entfernt. Dennoch ist aus charttechnischer Sicht mangels größerer Unterstützungen besondere Vorsicht geboten. Immerhin: Bei 65 Euro findet sich noch eine Haltezone.

Technische Analysten: Noch muss man sich keine Sorge machen!

Technische Analysten winken noch ab. Investoren müssten sich noch keine Sorgen machen. Mittel- und langfristige Trendsignale seien noch positiv. Allerdings: Ab 66,53 Euro würde es zu einem Abwärtstrendwechsel auf Basis des GD200 kommen, der Vorsprung beträgt noch knapp 4 %.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.