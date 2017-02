Daimler-Mitarbeiter bekommen 5400 Euro Prämie

STUTTGART (dpa-AFX) - Die deutschen Mitarbeiter des Autokonzerns Daimler bekommen auch in diesem Jahr eine saftige Prämie.



Jeweils 5400 Euro zahlt Daimler 130 000 in Deutschland nach Tarifvertrag Beschäftigten im April extra, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das ist etwas weniger als im Vorjahr, als es eine Prämie von 5650 Euro gab. Die Ausschüttung bemisst sich am operativen Gewinn, der wegen Sonderkosten zum Beispiel im Zusammenhang mit Takata-Airbags und für Rechtsverfahren um zwei Prozent auf 12,9 Milliarden Euro zurückgegangen war.

Weltweit beschäftigte Daimler zum Jahresende 282 488 Mitarbeiter nach 284 015 im Vorjahr. In Brasilien und den USA hatte der Konzern Stellen abgebaut. In Deutschland blieb die Zahl der Mitarbeiter mit 170 034 (Vorjahr: 170 454) fast stabil./ang/DP/stb