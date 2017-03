Daimler: Mercedes-Benz wächst in allen wichtigen Regionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die Daimler-Marke Mercedes-Benz steigerte ihren Absatz im Februar auf Jahresbasis um 15,0%. Gleichzeitig hat die Premiummarke mit 153.862 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Rekord für den zweiten Monat des Jahres aufgestellt. Dabei konnte Mercedes-Benz in allen wichtigen Regionen und Märkten zulegen.

Neuer Höchstwert in der Region Asien-Pazifik!

Den größten Zuwachs erzielte der Hersteller in der Region Asien-Pazifik. 58.186 ausgelieferte Autos bedeuten ein Plus von 29,5% sowie einen neuen Bestwert im Monat Februar. In China schaffte Mercedes-Benz mit einem neuen Rekord von verkauften 36.277 Einheiten sogar ein Plus von 41,9%. Auch in Südkorea, Australien, Malaysia sowie Indien stellte der Autobauer jeweils einen neuen Verkaufsbestwert im zweiten Monat des Jahres auf.

Bestwert auch in Europa!

Einen weiteren Bestwert gab es in Europa. 62.422 Fahrzeuge (plus 7,8%) hatte Mercedes-Benz bislang noch nie im Monat Februar abgesetzt. In Deutschland legte die Marke um 6,9% auf mehr als 22.000 Einheiten zu. In Großbritannien, Österreich, Polen, Portugal, der Schweiz, Schweden und Spanien schaffte der Hersteller ein Absatzplus im zweistelligen Bereich – auch hier: Höchstwert im Monat Februar.

Auch in der Region Kanada, Mexiko und USA (NAFTA) gelang Mercedes-Benz mit 29.219 Auslieferungen (plus 8,8%) einer neuer Rekord im zweiten Monat des Jahres. In den Vereinigten Staaten gelang dem Autobauer mit 24.522 verkauften Einheiten (plus 6,9%) dabei ebenso ein neuer Bestwert für den Monat Februar wie Kanada und Mexiko.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse