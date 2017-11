Daimler: Mercedes-Benz legt im Oktober weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler kann beim Pkw-Verkauf auch im Oktober weiter zulegen.



Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat steigerte der Dax -Konzern den Absatz weltweit um 4,9 Prozent auf 193 684 Fahrzeuge. Während die Verkäufe der Kleinwagenmarke Smart zurückgingen, wurde die Stammmarke Mercedes-Benz 5,6 Prozent mehr Autos los und damit 182 812 Wagen.