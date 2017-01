Daimler: Mercedes-Benz greift erfolgreich nach den Sternen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die Marke mit dem Stern ist seit geraumer Zeit Daimlers Zugpferd und maßgeblich für den Erfolg des Konzerns verantwortlich. Obwohl Mercedes-Benz im laufenden Jahrzehnt Rekordergebnis um Rekordergebnis erzielte, waren bisher die heimischen Premium-Konkurrenten Audi und BMW stets eine Nasenlänge vorne. Wie nun aus einer Pressemitteilung der Stuttgarter hervorgeht, konnte Mercedes-Benz die seit 2005 andauernde Vormachtstellung der Bayrischen Motoren Werke brechen.

Die Zahlen

Die Sternmarke ist 2016 mit einem Plus von 11,3 Prozent wieder einmal zweistellig gewachsen und hat im abgelaufenen Jahr über 2 Millionen Fahrzeuge an Endkunden ausliefern können. Auch Mercedes-AMG konnte mit etwa 100.000 abgesetzten Fahrzeugen einen neuen Zuwachsgewinn erzielen (+44,1 %). Ebenso erfolgreich etablierte sich die hippe Marke smart mit einem Plus von 21 Prozent und 144.479 ausgelieferten Autos.

Auch 2016 stellte Europa mit einem Gesamtwachstum von 12,4 Prozent den größten Absatzmarkt für Mercedes-Benz dar. Besonders gut verkauften sich die hierzulande beliebten SUVs und Fahrzeuge der E-Klasse. Das stärkste Wachstum erzielte die Premiummarke mit einem Plus von stattlichen 19,3 Prozent in der Region Asien-Pazifik. Hervorzuheben ist hier der chinesische (+26,6 Prozent) und der südkoreanische (+25 Prozent) Markt.

Der Weg in die Zukunft ist geebnet

Mit diesen absolut überzeugenden Zahlen, der runderneuerten Produktpalette und der extrem wichtigen Digitalisierungsagenda ist Mercedes-Benz und Daimler auf dem richtigen Weg in die Zukunft und dürfte in den Folgejahren – meiner Meinung nach – den Thron des besten Premiumautobauers erfolgreich verteidigen.

