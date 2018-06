Daimler: Im Mai neuer Absatzrekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Das kann sich wirklich sehen lassen: In Bezug auf den Monat Mai hat Daimler mitgeteilt, dass da der ?63. Absatzrekord in Folge? erzielt werden konnte. Das würde man beim Blick auf die Aktie nicht gerade denken, denn die ist im DAX auf 12-Monats-Sicht ein Underperformer. So hat die Daimler-Aktie in diesem Zeitraum ca. 4% verloren, während der DAX da leicht im ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.