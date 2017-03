Daimler: Kurszuwachs von 15 %? Die technische Analyse sagt ja!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentierte am Mittwoch auf der Hauptversammlung die neuen Pläne hinsichtlich E-Mobiliät sowie bekräftigte die Prognosen für das laufende Jahr. Die zehn E-Modelle, die ursprünglich spätestens in 2025 in Serie gehen sollten, werden nun auf das Jahr 2022 angepeilt. Die Jahresprognosen deuten auf leichte Zuwächse bei Absatz, Umsatz sowie dem EBIT hin. Es sollen ca. 85 Mio. Fahrzeuge verkauft werden.

Bodenbildung abgeschlossen?

Die technische Bodenbildung, an der die Daimler-Aktie nun bereits seit Anfang 2016 arbeitet, könnte nun endgültig abgeschlossen sein. Auch der Korrekturtrend wurde, nach einer etwas langanhaltenden Unsicherheitsphase seit Beginn des aktuellen Jahres, erneut nach oben hin verlassen. Das letzte Hoch liegt bei 73,40 Euro je Aktie und ein Überschreiten ist damit wahrscheinlicher geworden. Ein kleiner technischer Widerstand befindet sich im Preisbereich bei 75 Euro je Aktie. Darüber hinaus aber könnte das technische Potential vorerst bis über 85 Euro je Aktie reichen. Ab dem aktuellen Preisniveau also ein Potential von mehr als 15 %.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.