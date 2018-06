Daimler: Kurs hält sich trotz Nachrichtenlage wacker!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Recht gut gehalten hat sich die Daimler-Aktie in den vorigen Handelstagen angesichts der doch eher schlechten Nachrichten-Lage. So hat bei der Aktie nicht nur die Marke von 60 Euro ?glatt? gehalten ? es ging sogar wieder auf immerhin 62 Euro und darüber aufwärts. Was mit der Nachrichtenlage gemeint ist, dazu sei auf das ?Statement zu Manipulationen bei Daimler? des deutschen Bundesministeriums ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.