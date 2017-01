Daimler: Könnte von einer Trump-USA profitieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

gute Nachrichten haben in der letzte Woche die Anleger von Daimler in Atem gehalten. Gab es doch Nachrichten darüber, dass Daimler auch dann recht gut aufgestellt wäre, wenn Trump mit seinen Drohungen zur Konzentration auf die amerikanische Wirtschaft ernst macht. Schließlich ist man auch in Amerika in der Produktion aktiv und will dort zudem neue Modelle auf den Markt bringen. Was genau hat Daimler vor?

Das große Zittern vor Donald Trump! Wenn der neue US-Präsident am Freitag dieser Woche offiziell als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird, hält insbesondere die Automobilindustrie den Atem an. Ob der Kurs des Protektionismus wirklich eingeschlagen wird, muss sich noch zeigen, doch die Unsicherheit übt Druck auf viele Aktienkurse aus.

Ist die Daimler-Aktie angreifbar! Im Zuge der Frage ob die Daimler-Aktie von Trump beeinflussbar ist, muss man wissen, dass die USA für Daimler der dritt wichtigste überhaupt ist wenn es um PKW geht. Für Daimlers Nutzfahrzeugen ist die USA sogar Markt Nummer eins. Da Daimler auch viele Fabriken mit mehreren tausend Mitarbeitern in den USA unterhält, wäre es möglich, dass man damit auch den neuen Präsident zufrieden stellen könnte. Gerade bei PKWs könnten sich die von Trump angekündigten Steuersenkungen positiv auswirken. Auch ein neuer SUV aus der G-Klasse steht für 2017 noch auf dem Programm.

Da Daimler bald auch einen Pick-Up mit der X-Klasse ins Leben rufen will, könnten die Sterne am US-Himmel recht gut stehen. Oder nicht? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse