Daimler: Kleine Ursache, große Wirkung?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

eine buchhalterische Veränderung beschert Daimler einen besseren Ausblick. Der Wechsel auf andere IFRS-Standards, durch die Finanzinstrumente anders bilanziell verbucht werden, zeigt in der wichtigsten Daimler-Sparte Mercedes-Benz Cars einen positiven Gewinneffekt. So rechnet der Autobauer nun damit, dass das operative Ergebnis (EBIT) in der Sparte nicht wie ursprünglich gedacht nur auf Vorjahresniveau liegt, sondern einen leichten Zuwachs im laufenden Jahr zeigen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.