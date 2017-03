Daimler: Keine Panik, das „gehört so“!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ganz oben auf der Verliererliste des DAX? Über vier Prozent im Minus? Was ist los? Gar nichts. Also fast nichts. Hier wird nur die heute gezahlte Dividende abgeschlagen. Die beträgt 3,25 pro Aktie. Und damit geht das aktuelle Minus in Ordnung, nominal liegt es sogar unter der Dividende. Und es macht eines deutlich:

Die Aktie ist nicht nur in einem stabilen Aufwärtstrend unterwegs. Daimler (ISIN DE0007100000) zahlt überdies eine wirklich satte Dividende, die die Renditen am Anleihemarkt blass aussehen lässt. Gut, die ist für die Zukunft nicht garantiert. Aber sie ist, solange nicht allzu viel schief geht, ein Zubrot, das man nicht unterschätzen sollte. Was auch hoffen lässt, dass es gelingt, den im Juli 2016 etablierten Aufwärtstrend trotz dieses Dividendenabschlags halten zu können. Das wäre wirklich wünschenswert, denn:

Ob das nun am Dividendenabschlag liegt oder nicht, die Trendlinie wäre ja weiter relevant. Und da die Aktie erst gestern in die Widerstandszone aus den bisherigen Jahreshochs (73,23 Euro) hineingelaufen war, wirkt das Chartbild dennoch wie eine Toppbildung, wenn Daimler diese „Delle“ nicht ausbeult. Da wird es spannend sein zu sehen, ob die Aktie nach dem Quartalsultimo weiter zulegt oder aber zurückfällt. Denn welche Rolle das „Window Dressing“ der Fonds momentan, einen Tag vor dem Quartalsende, spielt, ist im Vorfeld nie genau absehbar. Aber:

Da Daimler nicht zu den hellsten Sternen des DAX in diesem Quartal gehörte, kann es gut sein, dass hier keine oder nur wenige kurzfristige Käufe mit Blick auf die Optimierung der Performance zum 31.3. vorgenommen wurden. Warten wir es mal ab, bis dahin heißt es für den Trend unverändert „Daumen hoch“.

