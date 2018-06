Daimler: Kein Vorankommen zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie des deutschen Autobauers ist seit meiner letzten Betrachtung etwas tiefer als von mir prognostiziert gefallen. Obwohl sich dieser Schritt im Chart nicht dramatisch darstellt, habe ich meine Wellenzählung verändert. Das von mir erwartete große (A–B–C–D–E) wurde durch die zwischenzeitliche Performance negiert. Dennoch bleibt Daimler, aus großer Höhe betrachtet, in einer vor allem in temporärer Hinsicht größeren Korrektur gefangen. Dem ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Henrik Becker.