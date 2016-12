Daimler im Kampf ums IMAGE!

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

gerade in China, dem wichtigsten Markt für Autos überhaupt, sorgte Daimler vor einiger Zeit für negative Schlagzeilen. Ein Manager des Stuttgarter Autokonzerns soll im Streit einen Chinesen mit rassistischen Äußerungen versehen und mit Pfefferspray besprüht haben. Der Vorfall wanderte durch alle wichtigen chinesischen Medien und sorgte bei Facebook und Co. für einen regelrechten Shitstorm. Nicht wenige Nutzer riefen gar zum Boykott von Mercedes und weiteren Tochtermarken von Daimler auf.

Daimler läuft der Konkurrenz hinterher!

Im Markenmonitor YouGov zeigte sich wenig überraschend kurz nach dem Vorfall ein deutlicher Abstieg für die Marke Mercedes. Der Indexwert sank auf den niedrigsten Wert, seit er in das Tracking aufgenommen wurde. Weiterhin läuft Daimler damit Audi und BMW hinterher, die in der Gunst der chinesischen Kunden spürbar höher stehen. Ganz anders ist die Stimmung im Heimatmarkt. Hier konnte Vorstandschef Zetsche pünktlich zum Weihnachtsfest mit einer selbstironischen Videobotschaft punkten. Zusammen mit Outtakes sorgt das Video für viele Lacher und verbreitet sich in Windeseile durch das Netz. Anders als im letzten Jahr brachen dieses Mal auch die Server nicht zusammen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

