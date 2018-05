Daimler: Jetzt wird’s langsam brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die notwendige Überprüfung von bis zu 40.000 Vito-Dieseltransportern wegen möglicherweise unzulässiger Abschalteinrichtungen war die schlechte Nachricht für Daimler in der vergangenen Woche. Doch es könnte noch viel schlimmer kommen: Die Bild am Sonntag berichtet nun, dass auch 80.000 Autos der C-Klasse auf den Prüfstand müssen. Im aktuellen Spiegel ist gar von 600.000 Diesel-Pkw der Modelle C und G die Rede. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.