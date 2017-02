Daimler – Jetzt könnte die Chance kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

wir haben die Daimler Aktie vor einiger Zeit analysiert. Seit dem Ausbruch aus dem Korrekturtrend konnte sich der Wert jedoch kaum entwickeln und fiel in Folge negativer Erwartungen wieder in den Korrekturtrend zurück. Wir haben in diesem Zusammenhang aber auch argumentiert, dass es noch zu früh sein könnte, um einen Fehlausbruch aus dem Korrekturtrend zu sehen. Denn, zum einen war der Wert nach unten hin durch den 200-Wochendurchschnitt unterstützt und zum anderen liefert die Markttechnik, vor allem in Zeiten in denen Erwartungen eine große Rolle spielen, weniger zuverlässige Signale. Daher wollten wir der Aktie, trotz Einbruch, etwas mehr Luft zum Atmen lassen.

Nun kommt es darauf an

Der 200-Wochendurchschnitt hat unsere Sichtweise und die Aktie dabei bisher unterstützt. Der 100-Wochendurchschnitt verlief ein wenig über der Korrekturtrendlinie, verengt sich jedoch nun in Richtung 200-Wochendurchschnitt. Das ist ein positives Zeichen, denn sollte der 200-Wochendurchschnitt den 100-Wochendurchschnitt von unten nach oben kreuzen, könnte es den weiteren Anstieg in der Aktie bestätigen. Vorausgesetzt der Kurs nimmt jetzt einen zweiten Anlauf und überwindet den 100-Wochendurchschnitt sowie die Korrekturtrendlinie erneut.

